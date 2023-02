Zuversicht gegen Freiburg Bochums Heimstärke lässt auf den Klassenerhalt hoffen

Eine gute Nachricht gibt es für den VfL Bochum schon einmal: der kräftig ramponierte Rasen im Ruhrstadion wird nach dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg ausgetauscht. Dabei hatte er dem VfL durchaus Glück gebracht. Nur eine einzige Niederlage gab es darauf – im DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Und selbst gegen den haushohen Favoriten hielt die „graue Maus“ des Ruhrgebiets gut mit. Die Heimspiele in der Bundesliga dominierte die Mannschaft seit dem Amtsantritt von Trainer Thomas Letsch sogar, schlug Eintracht Frankfurt, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim. Nun kommt mit dem SCF also der nächste nominell besserbesetzte Kader an die Castroper Straße.