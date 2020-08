Positiver Corona-Test : Blum fehlt Bochum zum Start der Vorbereitung

Bochum Fußballprofi Danny Blum vom Zweitligisten VfL Bochum hat sich nach einem positiven Corona-Test vorerst in häusliche Quarantäne begeben müssen und wird dem Zweitligisten in der Saisonvorbereitung fehlen.

Laut Mitteilung des Vereins unmittelbar vor dem Start in die Saisonvorbereitung am Montag, habe ein am Samstag durchgeführte Test auf das Covid-19-Virus bei dem Offensivspieler einen positiven Befund ergeben. Wie der VfL über seinem Twitter-Kanal bekannt gab, sei der 29 Jahre alte Blum ohne Symptome.