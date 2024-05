„Nach Saisonende aufarbeiten“ Bochum verzichtet in Relegation auf Stammkeeper Riemann

Beim VfL Bochum herrscht vor den wichtigen Relegationsspielen gegen Fortuna Düsseldorf Unfrieden. Wie der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Pfingstmontag bekannt gab, gehört Stammkeeper Manuel Riemann nicht zum Kader für die beiden Duelle gegen den Zweitliga-Dritten am Donnerstag in Bochum und am Montag in Düsseldorf. Grund für diese Maßnahme sind laut Verein „unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen“.