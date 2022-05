1:2 in Bochum : Bielefelds Abstieg wird immer wahrscheinlicher

1:2 in Bochum

Bochums Anthony Losilla und Bielefelds Patrick Wimmer (li.) versuchen an den Ball zu kommen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Bochum Nein, abgestiegen aus der Fußball-Bundesliga ist Arminia Bielefeld noch nicht. Gleichwohl können die Ostwestfalen nach dem 1:2 beim VfL Bochum nicht mehr den rettendenden 15. Platz erreichen und müssen auf einen Patzer von Stuttgart hoffen, um noch Chancen auf den Relegationsrang zu haben.

Arminia Bielefeld taumelt dem achten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen. Der Tabellenvorletzte verlor beim Aufsteiger VfL Bochum 1:2 (1:1) und muss nach zehn Spielen in Folge ohne Sieg auf Schützenhilfe des alten und neuen Meisters Bayern München hoffen. Sollte der Rekordchampion nach seinem Party-Trip nach Ibiza am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart verlieren, wäre der erneute Sturz der Ostwestfalen in die Zweitklassigkeit schon vor dem Saisonfinale nicht mehr zu verhindern.