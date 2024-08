Mit dem Schriftzug „HG 4630 Bochum“ Herbert Grönemeyer wird Ärmelsponsor beim VfL Bochum

Herbert Grönemeyer wird im DFB-Pokal Ärmelsponsor des VfL Bochum. Das Team werde beim Spiel am Sonntag erstmals mit dem Schriftzug „HG 4630 Bochum“ auf dem Ärmel antreten, teilte der Fußball-Verein mit. Dies sei eine Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums des Musikers. Grönemeyers Album „4630 Bochum“ erschien 1984. In der ersten Runde des Pokals trifft der Revierklub auf Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg (15.30 Uhr).