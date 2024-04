Nach dem 1:2 in Köln VfL Bochum trennt sich von Trainer Thomas Letsch

Der VfL Bochum hat sich von Trainer Thomas Letsch getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet am Montag bekannt. „In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen“, kommentierte Sportchef Patrick Fabian. Zuletzt hatte es beim VfL einen bedenklichen Negativtrend gegeben. Über die Neubesetzung des Trainerpostens will der VfL zeitnah informieren.