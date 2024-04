Nach dem 1:2 in Köln Trainer Thomas Letsch soll beim VfL Bochum vor dem Aus stehen

Trainer Thomas Letsch steht beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum Medienberichten zufolge vor dem Aus. Das soll das Ergebnis einer Krisensitzung bei dem wieder abstiegsbedrohten Klub sein, wie die „Bild“-Zeitung, die „WAZ“ und der „Kicker“ am Sonntagabend berichteten. Der VfL ist nach dem 1:2 am Samstag beim 1. FC Köln Tabellen-15. und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der FSV Mainz 05 belegt. In Köln hatte Bochum in den letzten Spielminuten die Führung verspielt.