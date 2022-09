„Weiterhin dran glauben“ : Thomas Reis will beim VfL Bochum weitermachen

Thomas Reis. Foto: dpa/David Inderlied

Gelsenkirchen Der VfL Bochum hat auch im sechsten Spiel dieser Saison in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert und steht noch ohne Punkt da. Trainer Thomas Reis will gerne weitermachen und glaubt an sich und seine Mannschaft.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen, Tabellenletzter. Kein Wunder, dass sich beim VfL Bochum jetzt die Frage nach dem Trainer stellt - so ist das Geschäft. „Ich möchte mit der Mannschaft weiterhin den Bock umstoßen“, sagte Thomas Reis nach dem 1:2 beim FC Schalke 04 bei Sky. „Wir sind nicht chancenlos, waren es auch gegen Schalke nicht.“ Man müsse „weiterhin dran glauben, auch wenn es schwerfällt.“

Die Unsicherheit in Sachen Reis rührt nicht allein vom sportlichen Abschneiden her. Nachdem eine Vertragsverlängerung des Aufstiegstrainers gescheitert war, gab es unterschiedliche Aussagen von Verein und Reis, woraufhin der Coach den Sachstand öffentlich richtigstellen musste. Zudem tauchten Gerüchte auf, wonach Reis im Sommer mit dem FC Schalke verhandelt habe und gerne gewechselt wäre. Nach dem schwachen Saisonstart war das Thema Vertragsverlängerung keines mehr - viel mehr war von einem Ultimatum die Rede: Sollten die Spiele gegen Bremen und Schalke verloren gehen, war es das für Reis. Die beiden Niederlagen sind eingetreten. Bestätigt wurde dieses Ultimatum zwar nicht, doch wäre es wenig verwunderlich, wenn am Sonntag der zweite Trainerwechsel der Bundesliga-Saison vollzogen würde.

Davon wollte Reis nach dem Schalke-Spiel aber noch nichts wissen. “Von meiner Seite passt es immer. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die immer bereit war, Vollgas zu geben“, sagte er bei Sky. “Wir wissen, dass wir qualitativ vielen Mannschaften unterlegen sind. Da musst du Herz zeigen und ich kann meiner Mannschaft nicht sagen, dass sie kein Herz gezeigt hat. Es ist jede Woche ein anderer, der einen Bock baut. Das muss weg und ich bin dafür da, dass es weggeht. Ich bin überzeugt, dass man es mit mir machen kann.“

