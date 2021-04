2. Bundesliga : Bochum patzt in Paderborn – St. Pauli gewinnt erneut

Bochum patzt in Paderborn – St. Pauli gewinnt erneut

Köln Der VfL Bochum hat die Vorlage des Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nicht genutzt. Der FC St. Pauli setzte unterdessen seinen Aufwärtstrend fort.

Der FC St. Pauli setzte unterdessen seinen Aufwärtstrend mit einem 3:1 (1:0) bei Erzegebirge Aue fort. Luca Zander (1., 56.) und Rodrigo Zalazar (49.) sorgten mit ihren Toren für den dritten Sieg in Serie der Gäste. Für Aue verkürzte Pascal Testroet (73.).

Julian Justvan (36.), Sven Michel (39.) und Christopher Antwi-Adjei (73.) trafen derweil für Paderborn. Die Ostwestfalen zeigten sich bei ihrem verdienten Erfolg unbeeindruckt von der Entscheidung ihres Trainers Steffen Baumgart, den auslaufenden Vertrag am Saisonende nicht zu verlängern.

Die Gastgeber traten gegen den Favoriten von Beginn an mutig auf. Justvan bot sich bei seinem Flachschuss an den Pfosten die erste Chance zur Führung (16.). Bochum tat sich schwer, es mangelte im Spiel nach vorne an Durchschlagskraft. Thomas Eisfeld vergab die einzige gute Möglichkeit vor der Pause (23.).