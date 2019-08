Verrücktes 3:3 : Bochum holt gegen Wehen-Wiesbaden Drei-Tore-Rückstand auf

Bochum Der VfL Bochum ist in einer spektakulären Art und Weise zu einem 3:3 gegen Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden gekommen. Das Team von Robin Dutt glich einen Drei-Tore-Rückstand auf.

Erst blamabel, dann formidabel: Der VfL Bochum hat sich in einem verrückten Zweitliga-Spiel selbst aus dem Sumpf gezogen. Der VfL kam gegen den SV Wehen Wiesbaden nach einer furchtbaren ersten Halbzeit und einem 0:3-Rückstand zurück und schaffte in letzter Minute per Foulelfmeter noch ein 3:3. Dennoch bleiben die Bochumer und der Aufsteiger Wehen sieglos. In Bochum steigt der Druck auf Trainer Robin Dutt trotz des Comebacks. Manuel Schäffler (10.) nach einem schweren Fehler von Armel Bella-Kotchap und Maximilian Dittgen (19.) trafen anfangs für Wehen. Peinlich wurde es für Bochum beim 0:3 durch Schäffler (45.), dem eine unfassbare Kette individueller Fehler und Ballverluste vorausging. Dann aber: Ulrich Bapoh (56.), der später noch die Rote Karte sah (90.+5), Jordi Osei-Tutu (87.) und Sylvain Ganvoula (90.) belohnten einen starken Kampf. Zuletzt hatten die Bochumer gegen Bielefeld auch 0:2 hinten gelegen, dann 3:2 geführt und am Ende ebenfalls 3:3 gespielt.