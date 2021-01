3:2-Spektakel in Hamburg : Bochum gewinnt durch Eigentor beim FC St. Pauli

Simon Zoller (l) und Robert Zulj vom VfL Bochum jubeln über das Tor zum 2:3. Foto: dpa/Cathrin Müller

Hamburg Der VfL Bochum hat das Abendspiel der 2. Bundesliga am Donnerstag knapp für sich entschieden. Durch den 3:2-Sieg setzt sich Bochum in der Tabelle von Platz drei ab und rückt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter HSV heran.

Der VfL Bochum hat beim spektakulären Abschluss des Zweitligaspieltags seine Verfolger im Aufstiegsrennen distanziert. Beim immer stärkeren FC St. Pauli siegte der VfL am Donnerstag nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 (2:2) und rückte zum Rückrundenstart bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter Hamburger SV heran. Für St. Pauli ging hingegen auf Rang 16 eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage zu einem schmerzlichen Ende.

"Das ist sehr, sehr bitter. Wir sind zweimal in Führung gegangen, gefühlt aber war dann heute jeder Bochumer Schuss ein Tor", sagte Innenverteidiger Philipp Ziereis bei Sky: "Unser Spiel war gut, aber wir müssen uns an die eigene Nase fassen."

Bochum hatte sich am Millerntor noch nicht richtig sortiert, da lag der Tabellenzweite schon zurück. St. Paulis Stürmer Guido Burgstaller (4.) traf nach Flanke von links im steilen Winkel die Querlatte, von dort prallte ihm der Ball zurück auf die Füße und ins Tor.

Die Gäste schüttelten sich und blieben feldüberlegen, nach Simon Zollers (28.) Ausgleich am Ende eines Traumkonters waren sie auch der Führung nahe - doch Finn Ole Becker rettete für St. Pauli auf der Torlinie. Im Gegenzug schoss Daniel-Kofi Kyereh (32.) aus der Distanz spektakulär in den Winkel. Wiederum Zoller (43.) zog mit seinem zehnten Saisontor den Schlussstrich unter eine turbulente und enorm unterhaltsame erste Halbzeit.

Nach der Pause wurde es deutlich ruhiger. Die Bochumer Führung war Zufall: Einen an sich harmlosen Schieber von Robert Zulj lenkte St. Paulis Verteidiger Daniel Buballa in seinem 250. Zweitligaspiel ins eigene Tor ab (63.). Das Bemühen der Gastgeber um das 3:3 blieb vergeblich.

FC St. Pauli - VfL Bochum 2:3 (2:2)

Tore: 1:0 Burgstaller (4.), 1:1 Zoller (28.), 2:1 Kyereh (32.), 2:2 Zoller (43.), 2:3 Buballa (63., Eigentor)

Zuschauer: keine

(kron/SID)