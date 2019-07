Nach abgebrochener Mitgliederversammlung : VfB-Präsident Dietrich tritt zurück

Stuttgart Wolfgang Dietrich ist nicht mehr Präsident des VfB Stuttgart. Einen Tag nach der abgebrochenen Mitgliederversammlung erklärt er seinen Rücktritt.

„Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert“, schrieb Dietrich. Den Grad an „Feindseligkeit und Häme“, den er auf der Mitgliederversammlung erlebt habe, hätte er „nicht für möglich gehalten.“