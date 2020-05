Zweitligist setzt Zeichen : VfB Stuttgart verlängert vorzeitig mit Trainer Matarazzo

Stuttgart Der VfB Stuttgart hält demonstrativ zum unerfahrenen Trainer Pellegrino Matarazzo. Der Vertrag wurde vorzeitig verlängert und gilt auch, wenn die Schwaben den Aufstieg verpassen.

Im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit Trainer Pellegrino Matarazzo vorzeitig bis 2022 verlängert. Der Vertrag sei für die 1. und 2. Liga gültig, teilte der Verein am Mittwoch mit. Ursprünglich war der Kontrakt bis zum 30. Juni 2021 datiert. Damit setzten die Schwaben vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen den Hamburger SV am Donnerstag (20.30 Uhr) ein klares Zeichen. In der Zweitliga-Tabelle belegt der VfB derzeit den dritten Tabellenrang mit einem Punkt Rückstand auf den HSV auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz.