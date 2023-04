Noch vor dem Pokalspiel VfB Stuttgart trennt sich von Trainer Labbadia – Hoeneß übernimmt

Nach 120 Tagen ist Bruno Labbadias Rettungsmission beim VfB Stuttgart gescheitert. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga hat sich am Montag von dem 57 Jahre alten Trainer getrennt. Das 0:3 beim 1. FC Union Berlin am Samstag – die siebte Niederlage der Schwaben unter Labbadia in den vergangenen neun Spielen in der Meisterschaft – war demnach zu viel.