Vertrag vorzeitig aufgelöst Stuttgart trennt sich mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Mislintat

Diese müssen sich nun nach einem neuen Sportdirektor umschauen - und eine weitere wichtige Personalie abhaken. Ob es nach der WM-Pause mit Interimstrainer Michael Wimmer weitergeht, soll spätestens bis zum Trainingsstart am 12. Dezember geklärt sein. Bis dahin will der VfB „die nötigen Personalentscheidungen treffen, um mit einem starken Team in die zweite Saisonhälfte zu gehen“.