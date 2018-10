VfB Stuttgart sondiert den Trainermarkt: Wer wird Nachfolger von Tayfun Korkut?

VfB Stuttgart will bei Trainersuche keine Zeit verlieren

Stuttgart Der VfB Stuttgart will möglichst schnell einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Tayfun Korkut präsentieren. Erste Kandidaten zeichnen sich ab.

Die Trainersuche beim VfB Stuttgart sei "kein Wettrennen", sagte Sportvorstand Michael Reschke, doch die Uhr in Bad Cannstatt hat längst zu ticken begonnen. Der Tabellenletzte der Bundesliga will keine Zeit verlieren - und den Nachfolger von Tayfun Korkut bereits vor dem nächsten Spiel am 20. Oktober gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund verpflichtet haben.