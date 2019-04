„Dauerhaft online sein“ : Wie Trainer-Nobody Willig den VfB Stuttgart retten will

Stuttgart Der bis dato weitgehend unbekannte Nico Willig soll den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart vor dem Abstieg retten. Sportvorstand Thomas Hitzlsperger ist von dem Interimscoach überzeugt.

Die Schweißperlen auf der hohen Stirn von Nico Willig verrieten nicht nur Nervosität. Als sich der Interimstrainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am Mittwoch vorstellte, platzte der Presseraum aus allen Nähten. Stickig und heiß war es, doch Willig akklimatisierte sich schnell. Der 38-Jährige, der am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) zum ersten Mal an der Seitenlinie stehen wird, legte in den 32 Minuten seine Schüchternheit rasch ab und wurde deutlich.