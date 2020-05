Spitzenspiel der 2. Liga : Stuttgart siegt nach Treffer in der Nachspielzeit gegen den HSV

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat das Verfolger-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Schwaben setzten sich gegen den Hamburger SV trotz eines 0:2 zur Pause am Donnerstagabend noch mit 3:2 durch.

Joel Pohjanpalo brachte den HSV um Trainer Dieter Hecking in der 16. Spielminute per Kopf in Führung. Aaron Hunt legte per Handelfmeter nach (45.+2). Wataru Endo hauchte den Gastgebern dann aber kurz nach dem Wiederanpfiff per Kopf wieder Leben ein (47.), Nicolas Gonzalez traf per Foulelfmeter zum Ausgleich (60.). Gonzalo Castro erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer (90.+2).