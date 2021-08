Schwere Knieverletzung : Stuttgarts Sankoh fällt neun bis zwölf Monate aus

Stuttgart Mohamed Sankoh wird dem VfB Stuttgart mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen. Der 17-jährige Angreifer hatte zum Bundesliga-Start eine schwere Knieverletzung erlitten.

Bundesligist VfB Stuttgart muss wohl fast ein Jahr auf sein Sturm-Talent Mohamed Sankoh verzichten. Wie die Schwaben am Dienstag mitteilten, wird der 17-jährige Niederländer nach einer "Schädigung des Kapselbandapparates im linken Kniegelenk" etwa "neun bis zwölf Monate" ausfallen. In der vergangenen Woche wurde Sankoh in Hamburg erfolgreich operiert, ein weiterer operativer Eingriff werde möglicherweise noch erfolgen.