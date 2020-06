VfB-Aufstieg die „letzte Mission“ : Ex-Nationalspieler Mario Gomez beendet seine Karriere

Stuttgart Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez beendet nach dem Bundesligaaufstieg mit dem VfB Stuttgart seine Karriere. Dem Fußball und seinem Heimatverein will er aber treu bleiben.

Gomez kam in der Bundesliga für den VfB, für den er 2004 in der Champions League sein Profidebüt gefeiert hatte, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg 328-mal (170 Tore) zum Einsatz. Im Stuttgarter Meisterjahr 2007 war Gomez Fußballer des Jahres in Deutschland. Insgesamt feierte er dreimal den nationalen Titel, der größte Erfolg in seiner Laufbahn war 2013 der Triumph in der Champions League mit Bayern München. Für die Nationalmannschaft absolvierte er 78 Länderspiele (31 Tore).