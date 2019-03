Nach Buchwald-Rücktritt: Klinsmann übt scharfe Kritik am VfB Stuttgart

Stuttgart Jürgen Klinsmann hat sich angesichts des Rücktritts von Guido Buchwald aus dem Aufsichtsrat schwer enttäuscht über den VfB Stuttgart geäußert. Der Umgang mit dem Ex-Weltmeister gehe im nahe.

Er habe „natürlich auch ein bisschen Wut im Bauch“ bei dem, was er beim VfB derzeit sehe, sagte der ehemalige Fußball-Bundestrainer am Montagabend bei einer Podiumsdiskussion in Stuttgart. „Ich habe das natürlich ein bisschen näher mitbekommen, was neulich passiert ist mit Guido Buchwald, der eigentlich der verdienteste Spieler in der Geschichte des VfB ist“, sagte der 54-Jährige. „Das hat mich wirklich getroffen, muss ich ehrlich sagen.“