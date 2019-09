Fußball-Zweitligist : Buchwald kandidiert als VfB-Präsident

Stuttgart Der eine Weltmeister hat dem VfB Stuttgart vor einer Woche einen Korb gegeben, der andere will nun Präsident werden: Guido Buchwald hat seine Kandidatur öffentlich gemacht.

Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden und den Zweitligisten zurück zu alter Größe führen. Eine Woche nach der Absage seines Freundes Jürgen Klinsmann, der als Vorstandsvorsitzender nicht mehr zur Verfügung steht, machte der 58-Jährige seine Kandidatur am Donnerstag öffentlich. „Vor der Verantwortung habe ich mich noch nie gedrückt. Ich stehe zu meinem Wort, dem VfB Stuttgart zu helfen, wenn er Hilfe benötigt“, hieß es in der Mitteilung. „Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mich den Mitgliedern, dem obersten Gremium des Vereins, in einer demokratischen und fairen Wahl zu stellen.“