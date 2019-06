Nach Abstieg : Aogo erhält in Stuttgart keinen neuen Vertrag

Stuttgart Nach Kapitän Christian Gentner muss bei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart ein weiterer Routinier wegen des geplanten Neuanfangs in der 2. Liga weichen. Dennis Aogo erhält keinen neuen Vertrag.

Absteiger VfB Stuttgart verzichtet in der 2. Bundesliga neben dem bisherigen Kapitän Christian Gentner auch auf den ehemaligen Nationalspieler Dennis Aogo. Der Ende des Monats auslaufende Vertrag des 32 Jahre alten Defensivspielers werde nicht verlängert, teilten die Schwaben am Dienstag mit. Der Defensivakteur stand seit Sommer 2017 in Diensten der Stuttgarter und kam in dieser Zeit auf 47 Pflichtspieleinsätze.