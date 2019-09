„Nicht nachvollziehbar“ : VfB reagiert mit Unverständnis auf Klinsmann-Absage

Stuttgart Nach dem Rückzug von Jürgen Klinsmann geht beim VfB Stuttgart die Suche nach einem Vorstandsvorsitzenden weiter. Kandidaten werden einige gehandelt

Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden

Am Donnerstag tat sich dafür ein neuer Präsidentschafts-Kandidat auf. Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald zeigt offenbar Interesse an der Präsidentschaft beim Fußball-Zweitligisten. Dies berichtet die Stuttgarter Zeitung in ihrer Freitags-Ausgabe.