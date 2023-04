Nachfolger bereits gehandelt Labbadia beim VfB Stuttgart wohl vor dem Aus

Bruno Labbadia schleppte sich mit hochgeklapptem Kragen und Händen in den Taschen auf den Rasen zu seinen Spielern, an den Tag danach als Trainer des VfB Stuttgart wollte er noch gar nicht denken. Fast unmittelbar nach dem 0:3 des Tabellenletzten am Samstag beim 1. FC Union Berlin verbreiteten sich Medienberichte über das vermeintlich bevorstehende Aus des 57-Jährigen - die Aussagen von Sportchef Fabian Wohlgemuth hörten sich nicht nach einem klaren Dementi an.