"Horrorsaison" : Absteiger Stuttgart geschockt vom Relegations-K.o.

Stuttgart/Berlin Der Abstieg traf den VfB Stuttgart nicht unvorbereitet - und dennoch mit voller Wucht. Die Voraussetzungen für einen sofortigen Wiederaufstieg sind gut, die Konkurrenz ist es aber auch.

Als die Chartermaschine um kurz nach zwei Uhr morgens in Stuttgart landete, begleitete den VfB-Tross neben dem Makel des Absteigers auch eine gespenstische Stimmung. Mario Gomez und Co. schlichen nahezu wortlos und sichtlich mitgenommen durch die menschenleeren Hallen, Fans waren weit und breit nicht in Sicht. Beschimpfungen blieben dem neuen Zweitligisten somit zwar erspart, doch die Trauer über den Absturz aus der Beletage des deutschen Fußballs schmälerte das nicht.