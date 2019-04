Super-Scout : Jetzt soll Sven Mislintat den VfB Stuttgart retten

Stuttgart Der VfB Stuttgart hat mit Sven Mislintat einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Der frühere Dortmunder Chefscout soll positive Impulse im Abstiegskampf geben - und perspektivisch eine neue Mannschaft aufbauen.

Der 46 Jahre alte Mislintat hatte sich als BVB-Chefscout einen exzellenten Ruf erworben. Zuletzt war er als "Head of Recruitment" beim FC Arsenal in der englischen Premier League tätig. Beim VfB erhält er nun einen Zweijahresvertrag bis 2021, unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

"Es ist eine Riesenherausforderung. Unser gemeinsamer Fokus liegt in den kommenden Wochen auf dem Kampf um den Klassenerhalt, natürlich geht der Blick aber auch schon auf die Planungen für die neue Saison", betonte Mislintat.

Der gebürtige Kamener, der Arsenal im Februar wegen klubinterner Umstrukturierungen schon nach 14 Monaten wieder verlassen hatte, verfüge über "ein hohes Maß an Reputation. Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Art, Fußball zu denken, passt er perfekt zu uns", sagte Hitzlsperger.

Auch der in der Kritik stehende VfB-Trainer Markus Weinzierl freut sich auf die Unterstützung von Mislintat, mit dem er zusammen den Lehrgang zum Fußballlehrer absolviert hat. "Er gilt als Scout vieler Superspieler in Dortmund, er ist ein Supertyp und hat eine sehr gute Auffassung von Fußball", betonte Weinzierl.

Mit seiner Expertise soll Mislintat dem VfB, der auf Relegationsplatz 16 vier Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze aufweist, Impulse im Kampf um den Klassenerhalt geben - am besten schon im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen. Dabei hofft Weinzierl zum wiederholten Male auf die Wende.

Sein Team müsse auch mal "in der Außenseiterrolle überraschen. Wir sind in einer schwierigen Situation, brauchen aber die Punkte, um die Saison noch zu retten", sagte der 44-Jährige am Donnerstag.