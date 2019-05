Von Auf- zu Absteiger : Klement wechselt von Paderborn zum VfB Stuttgart

Stuttgart Die Zukunft von VfB-Kapitän Christian Gentner ist nach dem Abstieg weiter offen. Einig sind sich die Schwaben dagegen mit Philipp Klement. Der Mittelfeldspieler wechselt vom SC Paderborn nach Stuttgart.

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger lässt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga die Zukunft von Kapitän Christian Gentner beim VfB Stuttgart weiter offen. Er werde in der kommenden Woche auf die Ex-Nationalspieler Gentner, Dennis Aogo und Andreas Beck zugehen, deren Verträge Ende Juni auslaufen. „Die werden von mir hören. Ich werde mit Sven Mislintat genau überlegen, welche Spieler uns in der neuen Saison helfen werden und welche nicht“, sagte der 37-Jährige am Mittwoch. Die Kaderplanung sei gemeinsam mit Sportdirektor Mislintat das derzeit wichtigste Thema für ihn, sagte der Ex-Profi.