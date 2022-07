Nach Rückkehr aus U-Haft : Stuttgarts Karazor „nächste Woche“ wieder im Mannschaftstraining

Stuttgarts Atakan Karazor in Aktion. Foto: dpa/Tom Weller

Stuttgart Der kürzlich aus der Untersuchungshaft entlassene Atakan Karazor soll kommende Woche ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zurückkehren. Bis er wieder eine Option für die Schwaben wird, werde es allerdings dauern, sagt Trainer Pellegrino Matarazzo.

Atakan Karazor soll nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft „im Laufe der nächsten Woche“ bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dies kündigte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag an.

„Ata macht einen guten Eindruck. Er freut sich wieder hier zu sein, hat seine Tests absolviert. Er ist aber noch weit weg von einem Einsatz und wird mehrere Wochen brauchen, um eine Option zu sein“, fügte Matarazzo an. Ansonsten wolle er im Fall Karazor „nicht zu sehr ins Detail gehen, da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt“.

Karazor (25) war in seinem Urlaub auf Ibiza vor sieben Wochen wegen einer möglichen Straftat festgenommen worden. Seitdem saß er in U-Haft. In der vergangenen Woche war der VfB-Profi gegen Kaution entlassen worden.