Im Urlaub : Stuttgarter Fußball-Profi Karazor auf Ibiza festgenommen

Update Stuttgart/Ibiza Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist auf Ibiza festgenommen worden. Der Fußball-Profi bestreitet jede strafbare Handlung. Der Bundesligist ist mit seinen Anwälten in Kontakt.

Fußball-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist nach Angaben seines Vereins während eines Urlaubs auf der spanischen Ferieninsel Ibiza festgenommen worden. Der Mittelfeldspieler bestreite jede strafbare Handlung, teilte der Bundesliga-Club am Samstag mit. „Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt“, hieß es weiter.

Berichten spanischer Medien zufolge soll es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Villa nahe Sant Josep zu der mutmaßlichen Tat gekommen sein. Eine 18-jährige habe sich später in einem Krankenhaus untersuchen lassen und bei der Polizei Anzeige erstattet. Die beiden Deutschen seien festgenommen worden und ein Richter habe Untersuchungshaft angeordnet. Die Möglichkeit einer Freilassung gegen Kaution habe er abgelehnt. Auf Vergewaltigung stehen in Spanien bis zu 15 Jahre Haft.