„Kommunikation nicht zielführend“ : Klinsmann sagt VfB Stuttgart ab

Stuttgart Jürgen Klinsmann hat eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Klub VfB Stuttgart als Funktionär ausgeschlossen. Die Kommunikation sei „nicht zielführend und ohne jede Dringlichkeit“ gewesen.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jürgen Klinsmann steht dem VfB Stuttgart weder für das Amt des Vorstandsvorsitzenden noch für eine andere Position im Verein zur Verfügung. Das teilte der 55-Jährige am Mittwoch in einer von seinem Berater verbreiteten persönlichen Erklärung mit. Demnach hat Klinsmann den VfB Stuttgart zuvor per Mail über seine Entscheidung informiert.