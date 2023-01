Aus über 48 Metern Stuttgarts Mavropanos schießt kurioses Rekord-Eigentor im DFB-Pokal

Der 25 Jahre alte Verteidiger erzielte am Dienstag „das Eigentor aus der größten Distanz in der Geschichte des DFB-Pokals“, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagabend auf seinem englischen Twitterkanal schrieb. Nach einem Einwurf von Waldemar Anton wollte Mavropanos in der vierten Minute zu Torhüter Florian Müller passen, schoss den Ball aber zum 0:1 ins Tor. Die Distanz betrug nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky 48,1 Meter.