Stuttgarter Trainersuche : Ex-Kopenhagen-Coach Thorup beim VfB im Gespräch

Kopenhagen Auf der Suche nach einem neuen Trainer bahnt sich beim VfB Stuttgart eine überraschende Lösung an. Wie eine dänische Zeitung berichtet, soll der ehemalige Uerdinger Spieler Jess Thorup Nachfolger von Pellegrino Matarazzo werden.

Knapp einen Monat nach seinem Rauswurf als Coach des Champions-League-Teilnehmers FC Kopenhagen ist der Däne Jess Thorup Berichten zufolge beim VfB Stuttgart im Gespräch. Wie die dänische Boulevardzeitung „B.T.“ am Sonntag berichtete, sei der 52-Jährige kurz davor, Cheftrainer beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten zu werden.

Thorup sei für Gespräche bereits zusammen mit seinem Agenten in Stuttgart gewesen, um über den Job zu sprechen, berichtete die Zeitung, die das Ganze mit Bildern des Trainers vor Ort dokumentierte. Auch die „Stuttgarter Nachrichten“ berichteten am Sonntag, Thorup halte sich zu Gesprächen in Stuttgart auf.