Deutlicher Sieg : Eiskalte Stuttgarter überrumpeln FC Augsburg

Augsburg Der VfB Stuttgart bleibt auswärts eine Spitzenmannschaft. Gegen den FC Augsburg überzeugte der Aufsteiger mit einem 4:1 und präsentierte sich vor allem in den Kontern gefährlich.

Angetrieben von Elfmeterspezialist Nicolas Gonzalez hat der VfB Stuttgart mit seinem eiskalten Kombinationsfußball den FC Augsburg überrumpelt. Trotz der andauernden Führungskrise mit dem Machtkampf zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt siegten die rasant konternden Schwaben am Sonntag mit 4:1 (2:0). Die Stuttgarter bleiben damit in dieser Bundesligasaison gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte ungeschlagen. Heiko Herrlichs Team verpasste dagegen den vom Coach geforderten Sprung nach vorne und ist seit 13 Bundesligaheimspielen gegen einen Aufsteiger sieglos.

Der von der ein ums andere Mal überspielten Augsburger Defensive nie einzufangende Nicolas Gonzalez erzielte in der 10. Minute mit einem lässigen Foulelfmeter die Führung für den neuen Tabellenzehnten. Silas Wamangituka (29.) erhöhte danach mit seinem achten Saisontor. Den Blitz-Anschluss von Marco Richter (46.), der später wegen Gelb-Roter Karte (76.) noch vom Platz musste, konterten Gonzalo Castro (61.) und kurz vor dem Ende Daniel Daidavi (87.).

Keine Fans im Stadion, dafür Wirbel auf dem Rasen. Sowohl die Augsburger als auch die Stuttgarter spielten von Beginn an schwungvoll. „Wir müssen versuchen, diese Offensivkraft zu verhindern und die Schwachpunkte auszunutzen“, hatte FCA-Coach Herrlich im TV-Sender Sky gefordert. Die zielstrebigen Stuttgarter gingen dennoch in Führung. Reece Oxford trat Mateo Klimowicz im Strafraum auf den Fuß, Referee Daniel Schlager entschied resolut auf Elfmeter.