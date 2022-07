Auf Kaution frei : Fußballer Karazor wird nach Haftentlassung in Stuttgart zurückerwartet

Stuttgart/Ibiza Sechs Wochen saß Atakan Karazor auf Ibiza in Untersuchungshaft. Ihm soll sexuelle Nötigung vorgeworfen werden. Nun darf er zurück nach Stuttgart reisen. Beim VfB wird er zunächst medizinische Tests absolvieren.

Der aus der Untersuchungshaft entlassene Fußball-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart wird in den nächsten Tagen in die baden-württembergische Landeshauptstadt zurückkehren. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstag bekannt. Karazor werde in Stuttgart leistungsdiagnostische und medizinische Tests absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Auf dieser Grundlage und nach persönlichen Gesprächen werde über die Rückkehr des 25-Jährigen ins Training entschieden. Eine erste telefonische Kontaktaufnahme mit dem Mittelfeldspieler habe es inzwischen gegeben. Zum laufenden Verfahren werde sich der VfB weiter nicht äußern.