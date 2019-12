Nachfolger von Tim Walter : Pellegrino Matarazzo neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Stuttgart Zweitligist VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Tim Walter gefunden. Pellegrino Matarazzo kommt von der TSG Hoffenheim.

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat den in der breiten Öffentlichkeit nahezu unbekannten Trainer Pellegrino Matarazzo als Nachfolger von Tim Walter verpflichtet. Wie der VfB eine Woche nach der Trennung von Walter am Montag mitteilte, erhält der 42-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2021. „Pellegrino hat in den vergangenen Jahren sowohl im Profibereich als auch im Übergangsbereich und in der individuellen Entwicklung von Toptalenten gute Arbeit geleistet“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat laut Mitteilung. Der eingeschlagene Weg des VfB werde fortgeführt.