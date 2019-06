Anwältin stellt klar : Anzeige gegen Ronaldo in Vergewaltigungsaffäre nicht fallen gelassen

Las Vegas Die Anzeige wegen Vergewaltigung gegen Cristiano Ronaldo ist wohl zurückgezogen worden. Der Fall geht aber wahrscheinlich weiter.

Die Anzeige wegen angeblicher Vergewaltigung gegen Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wurde nur vor einem Gericht in Las Vegas/Nevada fallen gelassen, hat bei einem Bundesgericht aber weiter Bestand. Das sagte Larissa Drohobyczer, Anwältin der Klägerin, am Mittwoch der französischen Nachrichtenagentur AFP und reagierte damit auf anderslautende Medienberichte. Der US-Mediendienst Bloomberg hatte unter Berufung auf Gerichtsunterlagen vom angeblichen Rückzieher berichtet.

Bloomberg berichtete, dass Mayorga im Mai einen freiwilligen Klagerückruf bei dem Gericht in Las Vegas eingereicht habe. Die Angelegenheit sei damit in den USA erledigt. Zur Klage vor einem Bundesgericht machte Bloomberg keine Angaben.

Mayorga wirft dem portugiesischen Europameister vor, sie am 13. Juni 2009 in einem Hotelzimmer in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Bereits damals hatte die US-Amerikanerin Anzeige erstattet und war ärztlich untersucht worden. Mayorga gab an, sie habe später für eine Zahlung von 375.000 Dollar einem Verzicht auf weitere rechtliche Schritte und einer Schweigevereinbarung zugestimmt.