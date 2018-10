Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Superstar: Der Fall Cristiano Ronaldo

Vergewaltigungs-Vorwürfe gegen Superstar : Der Fall Ronaldo

Juventus Starspieler Cristiano Ronaldo vor dem Spiel in der Champions League. Foto: REUTERS/Heino Kalis

Turin/Düsseldorf Seine Sponsoren sind „tief besorgt“. Die Aktie seines Vereins Juventus Turin stürzt ab. Fußballstar Cristiano Ronaldo wehrt sich gegen die Vergewaltigungsvorwürfe.

Vor neun Jahren begegnete Cristiano Ronaldo die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga in einem Nachtclub in Las Vegas. So viel ist unstrittig. Was allerdings im weiteren Verlauf dieser Nacht passiert ist, darüber gibt es deutlich unterschiedliche Ansichten. Sie behauptet, der damals 24-Jährige, einer der größten Fußballer aller Zeiten, habe sie vergewaltigt. Er bestreitet dies und geht auf die angebliche gemeinsame Nacht in einer Suite im Palms Place Hotel im Bundesstaat Nevada nicht näher ein. Beide Seiten haben laut Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ offenbar eine außergerichtliche Einigung geschlossen. Demnach bezahlte er 375.000 Dollar, im Gegenzug verpflichtete sie sich zu schweigen.

Sie hat nun ihr Schweigen gebrochen. Im „Spiegel“ erhebt Kathryn Mayorga schwere Anschuldigungen gegen den Stürmer von Juventus Turin. Die Polizei hat in der vergangenen Woche bestätigt, die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen zu haben. Ronaldo bestreitet nach wie vor vehement die Anschuldigungen. Und auch sein Arbeitgeber ist um so etwas wie Normalität bemüht. Ronaldo habe in den zurückliegenden Monaten seine große Professionalität und Hingabe gezeigt, die jeder bei Juventus schätze, schrieb der Klub beim Kurznachrichtendienst „Twitter“. Die aktuelle Situation ändert demnach nichts an der Wertschätzung für den „großen Champion“.

Danach äußerte sich Trainer Massimiliano Allegri am Freitag bei einer Pressekonferenz zum nächsten Spiel. Er kündigte auch an, dass der fünfmalige Weltfußballer an diesem Samstag für Juve auswärts gegen Udinese Calcio wieder spielen soll. Ronaldo habe breite Schultern, meinte Allegri und betonte: „Ich kenne Cristiano jetzt seit drei Monaten, und in den über 15 Jahren seiner Karriere hat er gezeigt, ein großartiger Profi auf und neben dem Platz zu sein.“

Dass der Portugiese auf die Länderspiele des Europameisters in der kommenden Woche und auch auf die übernächste Länderspielwoche verzichten will, habe er gewusst, versicherte Allegri. Beim Champions-League-Spiel der Italiener zuletzt gegen Young Boys Bern hatte Ronaldo wegen einer Rotsperre gefehlt.

Die Vorwürfe gab es da schon, Ronaldo reagierte am Mittwoch via Twitter darauf und erklärte: „Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten.“ Die mittlerweile 34 Jahre alte Amerikanerin Kathryn Mayorga wirft dem Weltstar vor, sie 2009 vergewaltigt zu haben. „Vergewaltigung ist ein abscheuliches Verbrechen, das sich gegen alles richtet, was ich bin und woran ich glaube“, hatte Ronaldo bei seinem Statement zu den Vorwürfen geschrieben. Er sei so entschlossen wie irgend möglich, seinen Namen zu säubern.

Die Sponsoren werden zusehends unruhig. Für sie kann es zu einem unkalkulierbaren Problem werden, wenn sie zu lange an dem Idol festhalten und sich dann herausstellen würde, dass doch etwas an den Vorwürfen ist. Und so teilte der amerikanische Sportartikelhersteller Nike, mit dem Ronaldo vor zwei Jahren einen neuen und angeblich eine Milliarde US-Dollar schweren Vertrag auf Lebenszeit abgeschlossen hatte, mit: „Wir sind tief besorgt über die verstörenden Anschuldigungen, und wir werden die Situation sehr genau verfolgen.“