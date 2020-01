Venezuelas Fußball-Nationaltrainer : Rafael Dudamel tritt zurück

Caracas Nach fast vier Jahren tritt der venezolanische Fußball-Nationaltrainer Rafael Dudamel von seinem Posten zurück.

„Ich glaube, das ist das Beste für die Nationalmannschaft“, schrieb der 46 Jahre alte Coach in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief. „Mein Verhältnis zu der Verbandsführung hat sich in der letzten Zeit immer weiter verschlechtert und unter den gegenwärtigen Umständen wäre es sehr schwierig weiterzumachen.“