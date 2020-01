Seine beste Zeit hatte Rösler aber im Trikot von Manchester City (1994-1998). Insgesamt erzielte Rösler in 177 Pflichtspielen 65 Tore für den nordenglischen Klub. Bei City avancierte Rösler zum Publikumsliebling. 2009 mündeten seine Verdienste für den Verein schließlich in der Aufnahme in die Hall of Fame von Manchester City.