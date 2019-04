Interview Ute Groth : Düsseldorferin will DFB-Präsidentin werden

Ute Groth will DFB-Präsidentin werden.

Düsseldorf Ute Groth (60) ist Vorsitzende der TuSA 06 Düsseldorf. Sie hat sich vorgenommen, Reinhard Grindel nachzufolgen.

Nach dem Rücktritt von DFB-Chef Reinhard Grindel sucht der mit rund sieben Millionen Mitgliedern größte nationale Sportfachverband einen neuen Präsidenten. Namen von männlichen Nachfolgekandidaten kursieren viele. Wenn es nach Ute Groth geht, sollte allerdings erstmals eine Frau den Posten an der Spitze des Deutsche Fußball-Bundes bekleiden. Die Vorsitzende von DJK TuSA 06 Düsseldorf hat sich ganz offiziell als Nachfolgerin beworben. Im Interview mit Phillip Oldenburg erläutert die 60-jährige Bauplanerin die Hintergründe für ihren Schritt und sagt, was sich mit ihr an der Spitze ändern würde.

In 119 Jahren DFB-Geschichte war noch nie eine Frau im Vorstand, geschweige denn Präsidentin. Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, um dies zu ändern?

Groth Der DFB würde damit eine Vorbildfunktion übernehmen.

Sie meinen es also ernst.

Groth Ich meine es ernst. Ich möchte aber auch ein Nachdenken über die Besetzung dieses Postens herbeiführen. Die letzten beiden Kandidaten haben beide keine Amtszeit überlebt. Was läuft da falsch?

Gab es einen Schlüsselmoment, an dem sie dachten: Warum nicht mal eine Frau?

Groth Ich habe es kommen sehen, dass das Amt wieder aus speziellen Kreisen besetzt werden wird. Es sollte aber nicht heißen: „Warum nicht mal eine Frau?“, sondern eher, „Warum nicht mal eine Person, die unabhängig ist und nicht aus dem ,verlotterten Fußballgeschäft‘, wie die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb, kommt.

Wie geht es nun weiter? Sie haben ja schon Kontakt zum DFB aufgenommen.

Groth Ich habe mich am 5. April schriftlich und per Post um das Amt beworben.

Glauben Sie, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen wären?

Groth Vereinsführung ist nie Sache einer einzelnen Person. Als oberster Vertreter hat man aber sicher eine besondere Verantwortung, dafür habe ich genug Lebenserfahrung gesammelt.

Die Reaktionen auf Ihren Entschluss sind durchweg positiv, wenn man sich die Kommentare auf Facebook anschaut. Spiegelt das auch ihre Wahrnehmung wider?

Groth Ich bin von den Reaktionen überrascht. Alle persönlichen Kontakte machen mir Mut, alle möchten einen Wechsel in der Führungskultur.

Was stört Sie als Vereinsvorsitzende der DJK TuSA 06 Düsseldorf (seit 2007) an der Arbeit des DFB? Was ist Ihr größter Vorwurf?

Groth Die Vereine haben Schwierigkeiten, ihre gemeinnützigen Aufgaben im Sinne des Sports zu erledigen, weil es immer schwieriger wird, Ehrenamtler zu finden, die mitarbeiten. Wenn dann noch hinzukommt, dass die Spitzen des DFB, ebenfalls Ehrenamtler, als Vorbild ausfallen, dann wird es auch für uns immer schwieriger zu motivieren. Wir brauchen auf allen Ebenen ehrliche, begeisternde Menschen.

Nicht zuletzt durch den unrühmlichen Abgang von Reinhard Grindel hat das Image des DFB arg gelitten. Allein mit der Trennung hat der Verband aber längst nicht das Vertrauen von Fußball-Deutschland zurückgewonnen. Der DFB steht unter großem Druck. Was muss er tun, damit endlich wieder Ruhe einkehrt?

Groth Ehrliche Menschen zusammenbringen, denen es um den Sport und um die Sache geht und nicht um die Ehrenloge.

Was würden Sie ändern, wenn Sie tatsächlich gewählt würden?

Groth Im Amateursport muss der Fokus deutlicher auf die Vereine an der Basis gelegt werden. Die überwiegende Zahl der Sportanlagen ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Wollen wir gute Nachwuchsarbeit, müssen wir über finanzielle Hilfen nachdenken. Die Zahl der Vereine sinkt, die der Mitglieder steigt, dabei in höherem Maß im Bereich Mädchen- und Frauenfußball. Hier muss der DFB stärker mit Vereinen zusammenarbeiten, um diesen Trend zu stärken. Und im Profifußball ist die Entwicklung im Bereich Gehälter und Ablösesummen unfassbar. Wie kann man das dem Zuschauer noch vermitteln? Da sollte man über eine Grenze nachdenken. Was ist mit den Diskussionen über die Störung des Spielplans am Wochenende, die gerade euopäisch diskutiert wird? Ist das im Sinne der Bundesliga, der Fans? Müssen wir da nicht eine Haltung entwickeln und gegensteuern?

Der Dauerkonflikt zwischen Amateur- und Profiinteressen ist immer wieder ein Thema in Deutschland. Wie kann man den Fokus wieder ein Stück weit auf den Amateurfußball und den Nachwuchsbereich lenken?