Geste gegen Rassismus : US-Fußballverband will Nationalspielern Kniefall bei Hymne erlauben

Köln Im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA plant der nationale Fußballverband USSF einen symbolträchtigen Schritt. Demnach soll den US-Nationalspielern künftig bei der Hymne vor Länderspielen ein Kniefall erlaubt werden.

Die US-Fußballerinnen forderten die USSF in einer ersten Reakion auf, sich bei ihren schwarzen Spielerinnen zu entschuldigen. "Wir sind der Meinung, dass der Verband die 'Hymnen-Regularien' sofort aufheben und eine Erklärung veröffentlichen sollte, in der der Verband einräumen soll, dass die Regelung bei ihrer Verabschiedung falsch war. Und der Verband sollte sich bei unseren schwarzen Spielern und Anhängern entschuldigen", hieß es in einer Erklärung der United States Women's National Team Players Association (USWNT).

Am Dienstag soll sich der Vorstand des Verbandes in einer Videokonferenz zusammenschalten und darüber beraten, eine Abstimmung könnte am Freitag erfolgen. Bei einem Votum für die Änderung würde diese sofort in Kraft treten, sie wäre allerdings zunächst nur knapp ein Jahr gültig.