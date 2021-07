Unwetter trifft NRW-Klubs : Platzflucht, Spielabsage, Dach geschlossen

Düsseldorf Das Unwetter am Mittwoch hat auch die Spiel- und Trainingspläne einiger NRW-Fußballklubs durcheinandergewirbelt. Bei einem Verein spielte man allerdings trotz des Starkregens einfach weiter.

Wasser auf den Trainingsplätzen, Spielabsagen und Flucht in den Kraftraum: Das Unwetter am Mittwoch vor allem im Westen Deutschlands hat auch die Spiel- und Trainingspläne einiger Fußball-Clubs besonders in Nordrhein-Westfalen durcheinander gewirbelt. Die Vormittagseinheit beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf fand noch im strömenden Regen statt, die Nachmittagseinheit verlegte Trainer Christian Preußer in den Kraftraum. Das Dach der Düsseldorfer Arena wurde auch in Hinblick auf das Saisoneröffnungsspiel am Samstag rechtzeitig geschlossen.