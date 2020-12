Ausblick auf 2021 : So wird das Fußballjahr 2021

Düsseldorf Ralf Rangnick wird Bundestrainer, die Bayern gewinnen schon wieder alles, Schalke gewinnt gar nicht mehr. Ein kühner Ausblick ins nächste Jahr.

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Sicher wollten Sie schon immer mal wissen, was die Zukunft bringt. Wir erlösen Sie von allem Rätselraten und liefern die Höhepunkte des Fußballjahrs 2021 schon jetzt.

Januar Die Bundesliga jagt durch die Saison, schon am zweiten Tag des neuen Jahres geht’s weiter. Niemand muss deshalb jedoch von liebgewonnenen Trends Abschied nehmen. Borussia Mönchengladbach spielt mal wieder unentschieden – diesmal 2:2 in Bielefeld –, und Schalke gewinnt auch bei Hertha BSC nicht (0:0). Schon am nächsten Spieltag stellt Schalke die Uraltbestleistung von Tasmania Berlin ein. Nach dem 0:1 gegen Hoffenheim ist das Team seit 31 Liga-Spielen ohne Sieg. Der Weihnachten verpflichtete Trainer Christian Gross flieht in seine Schweizer Heimat. Peter Neururer wird noch am Abend aus seiner Stammkneipe in Essen gezerrt und übernimmt das Kommando. Er startet mit einem 0:2 in Frankfurt.

Februar Borussia Dortmund verliert das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Sevilla mit 0:2. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lässt aus seinen Memoiren die schönsten Liebeserklärungen an Jürgen Klopp kopieren und in der Kabine aufhängen. Leider hat er weder die englische noch die portugiesische Übersetzung geliefert. Mats Hummels erklärt, er werde bald selbst seine Memoiren verfassen. Arbeitstitel: „Echte Ahnung“.

März Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem 2:2 gegen Island in die WM-Qualifikation. Der späte Ausgleich für die Isländer fällt nach einem Einwurf von der Mittellinie bis in den deutschen Strafraum. Bundestrainer Joachim Löw ist bestürzt über so viel Gewalt: „Das konnte ja keiner ahnen, dass die so weit werfen würden. Das hat mit schönem Fußball nichts zu tun.“ Er beklagt, dass bei all den Werbeterminen vor dem Spiel wieder keine Zeit für Training war.

April Nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen bleibt Schalke sieglos. In Erinnerung an den 17. Januar 2020, als Schalke mit 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewann, ernennt eine außerordentliche Mitgliederversammlung Hans-Günter „Atze“ Becker, den ehemaligen Kapitän von Tasmania, zum Ehrenmitglied mit der Nummer 1712020. Peter Neururer schenkt ihm seine letzte Packung Marlboro. Begründung: „Rauchen hilft jetzt auch nicht mehr.“

Mai Bayern wird wieder deutscher Meister, Pokalsieger und Champions-League-Sieger. Trainer Hansi Flick schläft im Finale gegen Juventus Turin (3:0) auf der Bank ein. Auf Nachfragen erklärt er: „Mir ist einfach langweilig.“ Die Uefa überlegt, künftig Manuel Neuer in wichtigen Spielen den Reklamierarm festzubinden. Das scheitert aber am Einspruch von Karl-Heinz Rummenigge, der damit droht, Oliver Kahn zur nächsten Uefa-Präsidiumssitzung zu schicken.

Juni Deutschland scheidet nach der Vorrunde (0:3 gegen Frankreich, 0:1 gegen Portugal und 1:1 gegen Ungarn) aus der EM aus. Bundestrainer Löw schließt sich auf dem Berg über Freiburg in sein Heim ein. Er reagiert weder auf Anrufe noch auf das Klopfen von DFB-Präsident Fritz Keller, der jeden Morgen vor der Tür steht. Sogar das Nivea-Werbefilmteam muss unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Juli Löw taucht in der DFB-Zentrale in Frankfurt auf. „Es war ein Fehler zu glauben, dass wir schon so weit sind“, sagt der Trainer, „fast schon arrogant, klar.“ Der DFB ernennt Löw zum Ehrenpräsidenten und beruft Ralf Rangnick zum Bundestrainer. Zum Einstand hält Rangnick eine einstündige Powerpoint-Präsentation vor den Medien. Titel: „Wie ich den modernen Fußball erfand.“ Fragen sind nicht gestattet.

August Borussia Dortmund startet mit dem neuen Trainer Marco Rose in die Saison. Aus Mönchengladbach hat er die Spieler Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf mitgebracht. Zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger Kiel sitzen alle auf der Tribüne, weil sich der Mannschaftsrat um Mats Hummels gegen den Einsatz ausgesprochen hat. Hummels hatte gedroht, künftig nur noch für die Feldinterviews nach den Spielen ins Stadion zu kommen.

September Bundestrainer Rangnick holt Thomas Müller und Mats Hummels zurück in die Nationalmannschaft. Jerome Boateng sagt ab, weil er seine neue Sonnenbrillen-Kollektion vorstellen muss. In Liechtenstein gewinnt die DFB-Auswahl nach zwei Müller-Treffern mit 2:0. „Die Mannschaft hat mein großartiges Positionsspiel fast schon verstanden“, sagt Rangnick. Damit das auch andere verstehen, bekommt er eine eigene TV-Sendung.

Oktober Deutschland gewinnt in Stuttgart mit 1:0 gegen Rumänien und qualifiziert sich vorzeitig für die WM. Rangnick bringt sein Buch „Wie ich Deutschlands Fußball neu erfand“ pünktlich zur Frankfurter Buchmesse heraus. Das Vorwort hat Dietrich Mateschitz geschrieben. Verlegt wird das Werk von Red Bull Books, Leipzig und New York.

November Auch Armenien ist keine Hürde für das Rangnick-Team. Trotzdem tritt Hummels nach dem 3:1 zurück. Gerüchte, nach denen er in der Mannschaftssitzung einen Streit mit Rangnick darüber gegeben habe, wer abends am Kamin im Teamhotel aus seinen Memoiren vorlesen darf, weist ein DFB-Sprecher zurück.