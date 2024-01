Nach Befreiungsschlag Was wird bei Union Berlin aus Bjelica?

Eine Entscheidung dürfte sich jedoch kaum so lange ziehen, auch wenn der sportlich verantwortliche Co-Trainer Danijel Jumic und die für die Kommunikation zuständige Assistentin Marie-Louise Eta das Vakuum an den Spieltagen so gut es geht zu schließen versuchen. Idealerweise herrscht bis zum Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei RB Leipzig Klarheit, drei Tage später steht das wichtige Abstiegsduell mit dem FSV Mainz 05 an. Dass Spekulationen und Gerüchte um die Bjelica-Zukunft bis dahin für Unruhe sorgen, wird bei Union niemand wollen.