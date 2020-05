Private Gründe : Union-Trainer Fischer verlässt Trainingslager

Berlin Union Berlin muss die Vorbereitung auf den Bundesliga-Neustart ohne seinen Trainer Urs Fischer bestreiten. Der Schweizer hat das Quarantäne-Trainingslager der Köpenicker aus persönlichen Gründen verlassen. Die Berliner treffen am Sonntag auf Bayern München.

Der 1. FC Union Berlin muss in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern auf Urs Fischer verzichten. „Der Trainer musste kurzfristig aus privaten Gründen das Trainingslager verlassen“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport, am Mittwoch auf einer Video-Konferenz. Ob der Schweizer bis zum Heimspiel am Sonntag die Münchner (18.00 Uhr/Sky) zurückkommt, ist noch unklar.