Union-Trainer Fischer ratlos „Wie viele Schläge kann man einstecken?“

Der zweite Gegentreffer in allerletzter Sekunde hat die anfängliche Euphorie über Union Berlins erste Teilnahme an der Champions League in Enttäuschung verwandelt. „Das war eine ganz bittere Niederlage. Man fragt sich schon, wie viel kann man einstecken“, sagte ein sichtlich deprimierter Union-Trainer Urs Fischer nach dem späten Tor zum 2:3 gegen den SC Braga. Wie vor zwei Wochen bei der 0:1-Niederlage bei Real Madrid fiel auch im ersten Champions-League-Heimspiel der entscheidende Gegentreffer mit der letzten Aktion des Spiels. „Es gilt, auch nach diesem Schlag aufzustehen“, sagte Fischer.