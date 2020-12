Union bangt um Topscorer : Sorge um Max Kruse überlagert Derby-Frust

Berlin Die Niederlage gegen Stadtrivale Hertha hat Union Berlin schnell abgehakt, in Unterzahl gab es keine Chancengleichheit. Die späte Verletzung von Max Kruse beunruhigte die Eisernen mehr.

Die Derbysieger von Hertha BSC feierten mit einer Welle vor der leeren Ostkurve, als Max Kruse gestützt von zwei Betreuern und unter starken Schmerzen in die Kabine humpelte. Die große Sorge um seinen am rechten Bein verletzten Torjäger überlagerte bei Union Berlin den Frust über das 1:3 (1:0) im Duell um die Stadtmeisterschaft.

Die Bilder, wie Kruse minutenlang mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen lag und später beim Gang in die Kabine sein Bein kaum belasten konnte, lassen jedoch Schlimmstes befürchten. Eine genaue Diagnose stand am Sonntag zunächst noch aus. Der Ex-Nationalspieler war in der Nachspielzeit nach einem leichten Schubser von Niklas Stark ins Straucheln geraten und dabei offenbar umgeknickt.