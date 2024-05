„Erfahrener Bundesliga-Manager“ Heldt übernimmt Ruhnerts Posten bei Union Berlin

Horst Heldt wird neuer Geschäftsführer Sport bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin. Drei Jahre nach seinem Aus in Köln tritt der 54-Jährige ab dem 1. Juli bei den Eisernen die Nachfolge von Oliver Ruhnert an, wie die Köpenicker am Dienstag mitteilten. Ruhnert hatte seinen Vertrag bei Union zwar gerade erst verlängert, will aber kürzertreten und sich auf eigenen Wunsch auf das Scouting fokussieren. Zuvor hatte der TV-Sender Sky über die Einigung berichtet.