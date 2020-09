Gänsehaut statt Geisterkulisse : 4500 Fans bei Union-Testspiel im Stadion

Berlin Es wird wieder gesungen, es wird wieder angefeuert. Union Berlin hat es vorgemacht. Fußball mit mehreren Tausend Zuschauern unter Corona-Bedingungen. Es soll nur der Anfang sein. Lob gibt es vom zuständigen Gesundheitsamt.

Präsident Dirk Zingler war das sportliche Geschehen eher egal. „Ich habe mir die Menschen angeschaut, die im Stadion sind und ich habe in diese überglücklichen Augen geguckt“, sagte der Boss des Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union. „Es war schon ein ganz besonderer Moment, nach so vielen Wochen und Monaten Menschen im Stadion zu haben, war einfach nur schön“, sagte Zingler (56). Im Grunde genommen habe ganz Deutschland die letzte Vorbereitungspartie der Unioner vor dem Pflichtspielstart geschaut.

4500 Fans waren da, besser: durften da sein. Normalerweise passen 22 012 Zuschauer in das Stadion An der Alten Försterei. Das letzte Mal vor Fans hatten die Eisernen am 1. März gegen den VfL Wolfsburg (2:2) gespielt. Dann kam der Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Seit Wochen setzen sich die Unioner nun angeführt von Zingler für die Rückkehr der Fans auch in Corona-Zeiten ein.